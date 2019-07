Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgeflogen

Immelborn (ots)

Eine Skoda-Fahrerin befuhr Donnerstagnachmittag die Bahnunterführung in Immelborn in Richtung Barchfeld. Dabei kam es zu einer Berührung mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW, bei der der Spiegel des Skoda beschädigt wurde. Das Spiegelglas flog durch das geöffnete Fenster in das Fahrzeug und traf die Fahrerin am Kopf. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Ein Sachschaden von ca. 100 Euro entstand. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell