Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschädigter eines Unfalls gesucht

Bad Salzungen (ots)

Ein 71-jährige Ford-Fahrer wollte Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen rückwärts ausparken. Dabei stieß er gegen einen blauen VW. Der 71-Jährige versuchte den Geschädigten im Markt ausfindig zu machen, was jedoch nicht gelang. Daher begab er sich zur Polizeiinspektion Bad Salzungen und zeigte den Unfall an. Ein Sachschaden von ca. 400 Euro entstand. Der Unfallgeschädigte wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

