Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Abstellen umgekippt

Trusetal (ots)

Ein 64-jähriger Moped-Fahrer befuhr Donnerstagnachmittag den Parkplatz eines Getränkemarktes in der Rathausstraße in Trusetal. Er stieg von seinem Gefährt ab und wollte es auf dem Hauptständer abstellen, dabei verlor er das Gleichgewicht und kippte nach rechts um. Dort stand allerdings ein PKW, so dass dieser beschädigt wurde. Während der Unfallaufnahme wehte den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen und ein Test bestätigte mit einem Wert von 1,21 Promille die Vermutung. Der Moped-Fahrer musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

