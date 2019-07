Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellerbrand

Bad Salzungen (ots)

Donnerstagvormittag (25.07.2019) drang Qualm aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen. Zuerst vermuteten Anwohner einen Balkonbrand, doch kurze Zeit später stellte sich heraus, dass es im Bereich des Kellers brannte und der Qualm von dort nach draußen drang. Insgesamt 16 Bewohner mussten ihre Wohnungen für die Zeit der Löscharbeiten verlassen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch ermittelt werden. Nachdem die Flammen erloschen waren konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

