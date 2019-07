Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen konsumiert

Bad Salzungen (ots)

Zeugen informierten am frühen Mittwochnachmittag die Polizeiinspektion Bad Salzungen, dass Personen auf dem Parkplatz eines Elektronikmarktes in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen Drogen konsumierten. Die Polizisten stellten mehrere Personen fest und ein 22-Jähriger gab bei der Befragung zu, einen Joint geraucht zu haben. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Utensilien für den Drogengebrauch und stellten diese sicher.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell