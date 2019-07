Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geklaut oder doch nicht?

Hildburghausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierten am Mittwochabend einen 18-jährigen E-Bike-Fahrer in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen. Die bei der allgemeinen Verkehrskontrolle durchgeführten Abfragen ergaben, dass das Fahrrad zur Fahndung nach einem Diebstahl ausgeschrieben war. Die Befragung des 18-Jährigen ergab, dass es sich tatsächlich um seinen Drahtesel handelte. Dieser wurde 2018 als gestohlen gemeldet. Die Anzeige wurde zum damaligen Zeitpunkt gefertigt und die Fahndung nach dem E-Bike aktiviert. Als das Rad des jungen Mannes allerdings nach zwei Tagen wieder auftauchte, vergaß er die Polizei darüber zu informieren, damit die Notiz zur Fahndung gelöscht werden konnte.

