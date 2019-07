Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwalbenjunges in Not

Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei waren am Mittwochabend nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger ihres Bereiches im Einsatz, sie kümmerten sich auch um tierische Wegbegleiter. Gegen 20.30 Uhr fanden sie ein verletztes Schwalbenjunges auf dem Parkplatz der Inspektion. Die Polizisten zögerten nicht lange und informierten den Tierschutz. In Polizeibegleitung wurde der kleine Vogel zur Wildvogelhilfe nach Suhl gebracht, die sich nun darum kümmert, dass er wieder auf die Beine und anschließend in die Lüfte kommt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell