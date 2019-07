Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Mäherfahrer

Unterbreizbach (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Mittwochabend einen Mann, der mit einem Rasentraktor samt Anhänger in Unterbreizbach unterwegs war. 21.30 Uhr war es deutlich zu spät zum Rasen mähen und so rochen die Polizisten genauer hin. Eine deutliche Fahne wehte ihnen entgegen und ein Test bestätigte mit einem Wert von 1,92 Promille die Vermutung. So musste der Fahrer die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten, denn auch auf einem Rasentraktor gilt der Grenzwert von 0,5 Promille, zwar nicht auf dem eigenen Grundstück, dafür aber im öffentlichen Straßenverkehr.

