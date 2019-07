Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

Krayenberggemeinde (ots)

Ein 60-jähriger Opel-Fahrer wollte Dienstagmorgen im Bereich der Baustelle der Bundesstraße 62 von der Dietlaser Straße nach rechts auf die Hersfelder Straße auffahren. Er hielt zunächst am Stoppschild an und als eine größere Lücke im Verkehrsstrom zu erkennen war, fuhr er auf die Hersfelder Straße auf. Dabei stieß der Opel-Fahrer mit einem VW zusammen, der den Einmündungsbereich noch nicht ganz verlassen hatte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell