Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugbrand

Wohlmuthausen (ots)

Ein 63-jähriger Mann aus Wohlmuthausen stellte Montagabend seinen Suzuki in der Garage ab und begab sich anschließend ins Haus. Gegen Mitternacht bemerkte er, dass es in der Garage brannte. Sein PKW stand in Flammen. Der 63-Jährige löschte den Brand selbstständig, noch bevor die Kameraden der Feuerwehr eintrafen. Dabei erlitt er jedoch leichte Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung. Neben einem komplett ausgebrannten Fahrzeug wurde auch die Garage in Mitleidenschaft gezogen. Ein Schaden von ca. 30.000 Euro entstand. Der Mann kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell