Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Ausparken übersehen

Vacha (ots)

Eine 30-jährige BMW-Fahrerin wollte Montagmittag rückwärts auf einem Parkplatz in der Straße "Am Alten Kabelwerk" in Vacha ausparken. Dabei übersah sie einen Opel, dessen Fahrer gerade neben ihr einparken wollte. Es kam zur Kollision der beiden Autos, bei der ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand.

