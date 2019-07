Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert Unfall gebaut

Schleusingen (ots)

Ein 35-jähriger E-Bike-Fahrer befuhr Montagabend die Straße "Pförtchen" in Schleusingen in Richtung Jägerhausstraße in Schleusingen. Da er mit sehr hohem Tempo unterwegs war, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen, als auf der vorfahrtsberechtigten Straße ein PKW entlang fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Ein Atemalkoholtest zeigte während der Unfallaufnahme einen Wert von 2,1 Promille. Da sich der Mann zur Versorgung seiner Verletzungen ins Krankenhaus begeben musste, konnte ihm dort zusätzlich die notwendige Blutprobe abgenommen werden.

