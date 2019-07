Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Klo geklaut

Trostadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am vergangenen Wochenende eine Baustellentoilette von einer Baustelle in der Trostädter Dorfstraße in Trostadt. Die Bauarbeiter bemerkten das Fehlen der 600 Euro teuren blau-weißen mobilen Entsorgungsstation am Montagmorgen. Ob dringende Geschäfte oder einfach mal etwas anderes als die anderen zu haben, den Dieb zu seiner Tat bewegte muss nun geklärt werden. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Toilette oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

