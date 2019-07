Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Rückwärtsfahren Fußgänger erfasst

Schleusingen (ots)

Der Fahrer eines PKW Opel wollte am 19.07.2019 gegen 12.35 Uhr mit seinem Fahrzeug aus einer Parklücke eines Supermarktes in der Hildburghäuser Straße in Schleusingen rückwärts ausparken. Dabei übersah er die vorbeilaufende 69-jährige Frau. In der Folge wurde die Geschädigte vom Fahrzeug erfasst und kam zu Fall. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Gegen den 62-jährige Opelfahrer wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr erstattet.

