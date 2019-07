Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Anzeigenaufnahme Widerstand geleistet

Ratscher (ots)

Während eines Besuches einer Veranstaltung in Ratscher wurde ein 19-Jähriger von einem anderen Besucher tätlich angegriffen. Während der Anzeigenaufnahme kam der 20-jährige Täter zurück und verweigerte gegenüber den Polizeibeamten die Angaben zu seinen Personalien. In der Folge leistete er aktiven Widerstand gegenüber den Beamten. Daraufhin wurde er durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Hildburghausen gebracht. Neben der Anzeige wegen Körperverletzung muss sich der junge Mann noch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell