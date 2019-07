Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt

Schleusingen (ots)

Unbekannte Täter hatten einen PKW KIA beschädigt, der am Markt in Schleusingen durch die Halterin abgestellt wurde. Am 21.07.2019 gegen 5.00 Uhr bemerkte die 35-jährige Geschädigte, dass der Front- sowie der Heckwischer verbogen und teilweise zerstört worden sind. Der genaue Tatzeitpunkt kann nicht konkret benannt werden. Ebenso wird der verursachte Schaden noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell