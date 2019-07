Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kradfahrer kracht gegen Baum

Hellingen (ots)

Am 21.07.2019 befuhr gegen 15.40 Uhr der Fahrer eines Kraftrades die Kreisstraße von Rieth in Richtung Hellingen. In einer Linkskurve verlor der 39-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und rutschte ca. 40 Meter über die Fahrbahn. In der Folge krachte er zudem gegen einen Baum. Dabei wurde er schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der verursachte Sachschaden ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell