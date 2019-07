Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bad Salzungen (ots)

Am 21.07.2019, 23.10 Uhr ereignete sich auf der Hersfelder Straße in Bad Salzungen ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher pflichtwidrig vom Unfallort entfernte. Die 18-jährige Fahrerin eines PKW Opel wollte von der Kaltenborner Straße nach links auf die Hersfelder Straße abbiegen. Da die Lichtsignalanlage außer Betrieb war, hielt sie zunächst am Stoppschild an. Da die Straße frei war, bog sie nach links ab. Aber plötzlich kam von rechts ein PKW und streifte den Opel im rechten Frontbereich. Der Fahrer des PKW, es soll sich um einen weißen Sportwagen gehandelt haben, setzte aber seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Die 18-Jährige fuhr bis Kreuzung Wildprechtrodaer Straße weiter. Dabei wurde sie von einem weiteren Fahrzeug überholt. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Personen, die zu diesem Verkehrsunfall sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

