Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer leicht verletzt

Geisa (ots)

Am 21.07.2019, 17:50 Uhr ereignete sich in der Straße "In der Aue" in Geisa ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 18-jährige Fahrer eines PKW VW befuhr die Straße "In der Aue" und wollte nach links in die Straße "Am Baumrasen" abbiegen. Dabei übersah er jedoch das von rechts kommende Motorrad. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorrad kam bei der Kollision nicht zu Fall, er konnte sein Motorrad auf einem schmalem Grünstreifen zum Stehen bringen. Der 61-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum Hünfeld gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell