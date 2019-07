Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW zerkratzt

Vacha (ots)

Am 21.07.2019 in der Zeit von 01.00 Uhr bis 15.00 Uhr wurde in der Straße "Am Alten Kabelwerk" in Vacha ein PKW Mitsubishi beschädigt. Der oder die unbekannten zerkratzten die Beifahrertür und die hintere rechte Tür mittels unbekanntem Gegenstand. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Personen, die zu dieser Sachbeschädigung sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

