Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines PKW

Bad Salzungen (ots)

Im Zeitraum vom 20.07.2019, 18.20 Uhr bis zum 21.07.2019, 11.00 Uhr wurde in der Straße "Bergblick" in Bad Salzungen ein PKW entwendet. Der oder die unbekannten Täter entwendeten von einem Grundstück der genannten Straße einen PKW BMW im Wert von ca. 100.000 Euro. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in den PKW, da sich die Originalschlüssel beim Geschädigten befinden. Personen, die zu diesem Diebstahl sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

