Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigungen in Bad Salzungen - Polizei sucht Zeugen

Bad Salzungen (ots)

Mutwillig zerstört wurde der rechte Außenspiegel eines blauen Polos in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen. Die Besitzerin parkte ihr Auto in der Zeit von Freitag, 19.07.2019, 13:00 Uhr bis Samstag, 20.07.2019, 12:15 Uhr dort in der Straße auf einem Parkstreifen. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Angezeigt wurde der Polizei Bad Salzungen am Samstagvormittag, dass ein Bushaltestellenschild in der Straße "Honigbach" in Bad Salzungen, vor einem Privatgrundstück in einem Sandhaufen steckt. Bereits in den frühen Morgenstunden des Tages wurde bekannt, dass Jugendliche mit einem solchen Schild durch diese Straße zogen. Das Haltestellenschild wurde vermutlich von einer Bushaltestelle in der Nähe des Landratsamtes aus der Verankerung gerissen. Der Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftaten machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzungen, Telefon (03695) 551-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell