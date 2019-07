Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Hämbach (ots)

Eine Skoda-Fahrerin wollte am Freitag, 19.07.2019, gegen 10:25 Uhr vom Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in Hämbach auf die Straße in Richtung Kreisverkehr auffahren. Dabei vermutete die Frau, dass ein aus Richtung Stadtlengsfeld kommender Fiat nach rechts auf den Kundenparkplatz abbiegen wollte. Die Fahrerin des Fiats steuerte ihr Auto jedoch geradeaus und es kam in der Folge zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt. Während der Skoda noch fahrbereit blieb, musste der Fiat abgeschleppt werden. An beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt ca. 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell