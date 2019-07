Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angefahren und abgehauen

Kaltennordheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde in Kaltennordheim, Kirchtor ein abgeparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Auf Grund der vorgefundenen Spuren könnte es sich beim dem Verursacher, welcher sich nach dem Unfall unerlaubt entfernte, um ein blaues Fahrzeug handeln. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

