Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 17.30 Uhr einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Nissan Pixo in Suhl in der Otto-Bruchholz-Straße und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden am hinteren linken Radlauf in Höhe von ca. 800 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-225 entgegen.

