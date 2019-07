Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Streufdorf (ots)

Am Donnerstag, den 18.07.2019 gegen 13:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der K505 zwischen Simmershausen und Streufdorf. Kurz nach dem Ortsausgang Streufdorf überholte ein schwarzer Pkw Seat eine Fahrzeugkolonne, vor der ein Traktor fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wurde die auf der Gegenfahrbahn befindliche Fahrerin eines Mitsubishi Geländewagens zum Ausweichen gezwungen. Der Geländewagen fuhr in der weiteren Folge in den Straßengraben, wobei die Fahrerin verletzt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Wer Hinweise zu dem schwarzen Pkw Seat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hildburghausen zu melden.

Polizeiinspektion Hildburghausen

