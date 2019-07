Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Rucksackes

Suhl (ots)

Ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma war am Samstagabend in Suhl am Platz der deutschen Einheit in der öffentlichen Toilette tätig. Während seiner Reinigungsarbeiten wurde sein im Technikraum abgestellter Rucksack unter anderem mit Mobiltelefon und schwarzer Herrenjacke durch Unbekannte entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225.

