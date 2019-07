Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl einer Kennzeichentafel

Schleusingen (ots)

In der Nacht von Samstag, den 20.07.2019 auf Sonntag, den 21.07.2019 wurde eine Kennzeichentafel eines roten Pkw VW Kombi durch einen unbekannten Täter entwendet. Der PKW stand zum Tatzeitpunkt abgeparkt am Bergsee in Ratscher. Die Polizei Hildburghausen bittet um Hinweise zum Sachverhalt.

