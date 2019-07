Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellerbrand

Steinbach-Hallenberg (ots)

Vermutlich durch einen technischen Defekt in der Heizungsanlage geriet Freitagfrüh der Keller eines Einfamilienhauses in der Straße "Schöne Aussicht" in Steinbach-Hallenberg in Brand. Glücklicherweise bemerkten die beiden 70 und 80 Jahre alten Bewohner die Flammen rechtzeitig. Sie löschten das Feuer selbstständig und die Feuerwehr musste lediglich noch belüften. Bei den Löschversuchen erlitten die beiden Rentner jedoch eine Rauchgasvergiftung und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Ein Schaden von ca. 5.000 Euro entstand.

