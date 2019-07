Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden beim Einparken

Bad Salzungen (ots)

Eine 54-jährige Nissan-Fahrerin wollte Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen einparken. Dabei stieß sie jedoch gegen einen stehenden Renault. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

