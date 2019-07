Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autotür beschädigt

Bad Salzungen (ots)

Der Fahrer eines Opel stellte sein Fahrzeug am Donnerstag um 15.10 Uhr auf dem Parkplatz einer Kurklinik in der Burgseestraße in Bad Salzungen ab. Als er wieder zurückkehrte bemerkte er einen Schaden an der Beifahrertür. Nach der Spurenlage zu urteilen, wurde die Beschädigung durch den daneben geparkten VW verursacht. Die mit der Unfallaufnahme beauftragten Beamten konnten den Fahrzeugführer in der Kurklinik ermitteln. Der 74-jährige Mann gab an, dass er bemerkte hatte, dass seine Fahrertür gegen den Opel geschlagen war, aber einen Schaden wollte er nicht gesehen haben. Die Spuren an der Fahrertür des VW deckten sich jedoch mit dem Schaden am Opel. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell