Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kehrmaschine entwendet

Schmalkalden (ots)

Eine bislang unbekannte Frau entwendete Donnerstagnacht gegen 3.00 Uhr eine Handkehrmaschine von einem Grundstück in der Dorfstraße in Schmalkalden. Die Maschine war im Bereich der Terrasse auf der Rückseite des Wohnhauses abgestellt. Der Besitzer konnte die Tat, die durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, nachvollziehen. Beschrieben werden konnte die Frau wie folgt: - ca. 165 Zentimeter groß, - blond-schwarze Haare, - Haare zum Pferdeschwanz gebunden und - bekleidet mit einer Jeanshose und einer schwarzen Jacke mit grauen Streifen an der Seite. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

