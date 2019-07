Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Buch angekokelt

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte entnahmen am Donnerstagabend mindestens ein Buch aus der Bücherzelle in der Kirchstraße in Zella-Mehlis, zündeten es an und warfen es anschließend in einen angrenzenden Bachlauf. Ein großer Schaden ist nicht entstanden, dennoch ermittelt die Polizei und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Suhler Inspektionsdienst.

