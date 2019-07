Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frau verliert Kontrolle

Suhl (ots)

Eine 81-jährige Frau befuhr Donnerstagmittag die Straße "Am Schönen Hügel" in Suhl und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie stieß gegen ein anderes Fahrzeug und anschließend gegen eine Hauswand. Da sich der Unfall unmittelbar an einer Arztpraxis ereignete, kam sofort ein Arzt zur Versorgung. Die 81-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden und ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell