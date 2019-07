Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Garteneinbruch

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte Donnerstagnachmittag in ein Gartenhaus der Kleingartenanlage "Pfütschberg" auf dem Friedberg in Suhl einzubrechen. Der Versuch misslang und der Unbekannte flüchtete. Der Garteninhaberin, die gerade auf dem Weg in ihren Garten war, kam ein junger Mann entgegen. Ob dieser für die Tat in Frage kommt, wird derzeit ermittelt. Dennoch sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell