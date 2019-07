Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizisten verletzt

Hildburghausen (ots)

Ein 29-jähriger Mann befand sich Donnerstagmittag in einer Gaststätte in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen und verlangte an den dortigen Spielautomaten Freispiele. Diese Bitte wurde verwehrt und so drohte der Mann, die Automaten zu zerschlagen. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die Personalien auf und forderten den 29-Jährigen auf, das Gasthaus zu verlassen. Als dieser sich aber wehrte und die Beamten ihn nach draußen begleiten wollten, griff er nach einem Barhocker und schlug damit um sich. Die Polizisten wurden getroffen und der 29-Jährige flüchtete. Die beiden eingesetzten Beamten wurden verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Mann, dessen Personalien bekannt sind, muss ich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten.

