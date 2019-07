Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Die Böschung hinunter gefahren

Hildburghausen (ots)

Eine 38-jährige Frau befuhr am frühen Donnerstagnachmittag die Straße "Am Friedhof" in Hildburghausen in Richtung der Straße "Am Stadtrand". Sie kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und stieß schließlich an mehrere Betonpfosten eines Maschendrahtzaunes. Glücklichweise blieb die Frau unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden.

