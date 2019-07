Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann belästigt Passanten

Bad Salzungen (ots)

Mittwochmittag wurde die Polizeiinspektion Bad Salzungen informiert, dass ein Mann die Mitarbeiter im Bürgerbüro des Rathauses am Markt in Bad Salzungen belästigt. Vor Eintreffen der Beamten hatte der Mann das Bürgerbüro bereits verlassen und lief zu einem Imbiss auf dem Markt. Dort beschädigte er ein Werbeschild und belästigte die Passanten. Der 31-jährige Mann war stark alkoholisiert. Die Polizisten erteilten ihm zunächst einen Platzverweis, welchem er jedoch nicht nachkam. Daher wurde er in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Bad Salzungen gebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

