LPI-SHL: An der Schranke zurück gerollt

Eine 61-jährige Frau hielt am Dienstagabend verkehrsbedingt an der geschlossenen Bahnschranke in der Suhler Straße in Mittelstille. Plötzlich rollte der Opel, der vor ihr stand, rückwärts und stieß an ihr Fahrzeug. Die Fahrerin stieg aus, begutachtete die Autos, nahm aber keinerlei Kontakt zu der geschädigten Fahrzeugführerin auf. Als sich die Schranken öffneten, setzte sich die Unbekannte in ihren Opel und fuhr unerlaubt davon. Die 61-Jährige konnte sich das Kennzeichen notieren und übergab es an die Polizeibeamten. Die Ermittlungen dauern an.

