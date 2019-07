Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Raub aufgeklärt

Suhl (ots)

Am 28.06.2019 beraubte ein bis dato unbekannter Mann eine 75-jährige Frau im Bereich der Schulzenhohle in Suhl. (siehe Medieninformation vom 01.07.2019). Durch Zeugenhinweise und die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei konnte ein 20-jähriger Suhler als Täter namhaft gemacht werden. Im Rahmen seiner Beschuldigtenvernehmung am Mittwoch (17.07.2019) zeigte er sich geständig. Das Verfahren wird nun an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben, die über den weiteren Fortgang entscheidet.

