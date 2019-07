Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter namhaft gemacht

Meiningen (ots)

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen durch Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen konnten im Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Schuhgeschäft in der Jerusalemer Straße in Meiningen in der Nacht zum 03.07.2019 zwei Frauen und drei Männer im Alter von 15 bis 18 Jahren namhaft gemacht werden. Sie stehen im Verdacht Waren im Wert von ca. 2.500 Euro entwendet zu haben. Bei den am Dienstag durchgeführten Durchsuchungen konnten die Polizisten ein Großteil des Diebesgutes sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

