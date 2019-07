Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lampen geklaut

Schweina (ots)

Dienstagnacht entwendeten Unbekannte in der Zeit von 2.00 Uhr bis 3.00 Uhr LED-Kugellampen aus zwei Vorgärten in der Marienthaler Straße in Schweina. Ein Zeuge wurde zur Tatzeit durch seinen Hund geweckt und da bemerkte er auf der Straße einen unbekannten Mann. Ob dieser etwas mit dem Diebstahl zu tun hat ist noch nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte beim Kontaktbereichsbeamten von Schweina oder bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro.

