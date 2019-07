Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Eine VW-Fahrerin stellte bereits am 19.06.2019 ihren PKW gegen 11.00 Uhr in der Pestalozzistraße in Bad Salzungen ab. Als sie vier Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen den VW gefahren war. Dabei wurde der hintere linke Kotflügel und der Spiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

