Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Rot gefahren

Suhl (ots)

Ein 52-jähriger Skoda-Fahrer befuhr Dienstagabend die Ilmenauer Straße in Suhl in Richtung Stadtmitte. Er übersah, dass die Ampel für ihn bereits rot zeigte und fuhr über die Kreuzung gerade als ein 19-jähriger Skoda-Fahrer aus der Martin-Andersen-Nexö-Straße bei grün in den Kreuzungsbereich fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde, aber ein Schaden von ca. 6.000 Euro entstand.

