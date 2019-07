Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe

Schmiedefeld (ots)

Dienstagmittag betraten eine Frau und zwei Männer einen Lebensmittelmarkt in der Brunnenstraße in Schmiedefeld. Sie entwendeten Waren im Wert von 25 Euro und verließen danach das Geschäft. Kurze Zeit später kehrten sie allerdings in Begleitung eines weiteren Mannes zurück. Die Angestellten erkannten die Personen und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei im Laden fest. Neben Anzeigen wegen Ladendiebstahls muss sich einer der Männer auch wegen Hausfriedensbruch verantworten, da gegen ihn ein Hausverbot bestand.

