Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Durchsuchungen nach Diebstahl aus Schuhgeschäft

Meiningen (ots)

In den vergangenen beiden Wochen gab es mehrere Diebstähle aus einem Schuhgeschäft, welches an das Brandobjekt in der Jerusalemer Straße in Meiningen grenzt. (siehe Medieninformation vom 04.07.2019 und 05.07.2019) Dabei wurden unter anderem Waren im Wert von 2.500 Euro entwendet. Die Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kamen durch ihre intensiven Ermittlungen den Tätern auf die Spur. In diesem Zusammenhang durchsuchten die Polizisten am Dienstag (16.07.2019) insgesamt sechs Objekte in Meiningen und Kühndorf. Ein Großteil des Diebesgutes konnte sichergestellt werden. Es ist eindeutig den Taten aus den beiden vergangenen Wochen zuzuordnen. Aktuell werden die dringend tatverdächtigen Personen vernommen. Es wird nachberichtet.

