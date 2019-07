Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Merkers-Krayenberggemeinde (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag in der Zeit von 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr in eine Wohnung in der Gartenstraße in Merkers ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Neben einer Spielkonsole und einem Tablet entwendeten der oder die Täter einen kleinen Safe mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

