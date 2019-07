Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

Walldorf (ots)

Unbekannte brachen am Montag kurz vor Mitternacht in eine Firma in der Industriestraße in Walldorf ein. Sie gelangten ins Innere und hebelten dort mehrere massive Türen auf. Auch die angebrachte Überwachungstechnik schreckte die Einbrecher nicht ab, sie wurde einfach kurzerhand zerstört. Noch bevor sie weiter vordringen konnten, löste ein Alarm aus und so zogen die Unbekannten ohne weitere Beute ab, hinterließen aber einen nicht zu verachtenden Sachschaden. Wie hoch dieser ist, muss noch genau ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

