Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeuge ineinander geschoben

Schmalkalden (ots)

Ein 32-jähriger Ford-Fahrer befuhr Montagmittag die Näherstiller Straße in Schmalkalden in Richtung Zentrum. Vor ihm bog ein PKW ab, so dass er bremsen musste. Der hinter dem Ford befindliche 61-jährige VW-Fahrer bremste ebenfalls, allerdings bemerkte der dahinter fahrende 35-jährige Opel-Fahrer die Situation zu spät. Er fuhr auf den VW auf und schob diesen auf den Ford. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, allerdings musste das Fahrzeug des Unfallverursachers abgeschleppt werden.

