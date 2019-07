Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Eingangsbereich beschmiert

Suhl (ots)

Der Hausmeister eines Geschäftshauses in der Würzburger Straße in Suhl informierte Montagvormittag die Polizei, weil Unbekannte am zurückliegenden Wochenende die Treppe, den Sockel, das Vordach, ein Fensterbrett und zwei Eingangstüren mit einem Permanent-Marker beschmierten. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

